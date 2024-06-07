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Президент «Самбо-70»: менталитет России исторически так сложился, что мы очень благородные

Президент «Самбо-70»: менталитет России исторически так сложился, что мы очень благородные
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался по поводу выступления россиян на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом, заявив, что ожидания разумных решений со стороны Запада не оправдалось.

«Менталитет России исторически так сложился, что мы очень благородные люди. Мы ждали каких-то разумных движений со стороны Запада в очередной раз. Сейчас это не получилось, и ситуация заключается в индивидуальной судьбе каждого отдельного спортсмена, за которого переживает та или иная федерация. Мы понимаем, что это время и судьба отдельно взятого спортсмена, которого мы должны защитить», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

Напомним, президент «Самбо-70» ранее назвал отношение МОК к российским спортсменам на будущих Олимпийских играх — 2024 хамством.

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