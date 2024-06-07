Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России. Дворкович получил выговор

ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России. Дворкович получил выговор
Комментарии

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подтвердил новости о том, что организация временно отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) от членства. Окончательное решение данного вопроса будет принято позднее.

Кроме того, Дворкович действительно получил выговор за участие в попечительском совете ФШР, на которое, по информации СМИ, обратило внимание руководство Федерации шахмат Украины.

«Насколько я знаю, это решение будет опротестовано, и ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре этого года. Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос», — приводит слова Дворковича «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Этот чемпионский матч не может оставить равнодушным». Большое интервью с президентом ФИДЕ
Эксклюзив
«Этот чемпионский матч не может оставить равнодушным». Большое интервью с президентом ФИДЕ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android