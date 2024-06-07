ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России. Дворкович получил выговор

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подтвердил новости о том, что организация временно отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) от членства. Окончательное решение данного вопроса будет принято позднее.

Кроме того, Дворкович действительно получил выговор за участие в попечительском совете ФШР, на которое, по информации СМИ, обратило внимание руководство Федерации шахмат Украины.

«Насколько я знаю, это решение будет опротестовано, и ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре этого года. Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос», — приводит слова Дворковича «Матч ТВ».