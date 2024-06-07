Олимпийский чемпион Рой Мартин заявил, что все его школьные медали украли в Техасе

Бывший американский спринтер, олимпийский чемпион Рой Мартин заявил, что его медали и трофеи за школьные достижения украли в хранилище в Техасе (США).

«Вся моя одежда. Все мои памятные вещи. Всё, что я вошёл в историю и собирался подарить своим внукам, чтобы они наслаждались ими, кто-то просто забрал это», — приводит слова Мартина Daily mail.

Мартин также призвал вернуть все его трофеи и медали.

Будучи старшеклассником в 1985 году, Мартин установил национальный рекорд средней школы на дистанции 200 метров со временем 20,13 секунды на чемпионате UIL по лёгкой атлетике 1985 года в Остине. Мартин был назван спортсменом года по версии журнала Track & Field News в 1984 и 1985 годах и занял третье место в мире на дистанции 200 метров, будучи старшеклассником.