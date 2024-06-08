Экс-россиянин Фёдор Горст оценил свои результаты на ЧМ по пулу

Экс-россиянин и профессиональный игрок в пул Фёдор Горст, который сейчас выступает за США, оценил свои результаты на чемпионате мира по пулу. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Напряжённый день на чемпионате мира по девятке в Джидде! Начал в 1/8 финала против Амира Али из Ирака. Столкнувшись с тяжёлым стартом, проиграв 0-7, но сумел переломить ситуацию и одержал захватывающую победу со счетом 11-9. Матч против Чанг Ю Лунга из Китайского Тайбэя был похож на американские горки: я уверенно лидировал, прежде чем он пошёл в гору. Размен безопасности, и я получил мяч в руки и побежал к победе.

Очень рад оказаться в числе 16 финалистов и встретиться с Крисом Меллингом завтра в 16:00 за первым столом. Пора отдохнуть и представить свою лучшую игру завтра!» — написал Горст в своём посте.

Напомним, 3 июня в Саудовской Аравии стартовал чемпионат мира по пулу-девятке, в рамках которого лучшие спортсмены планеты разыграют между собой рекордный призовой фонд в $ 1 млн. Горст уже забирал главный трофей в 2019 году.