Магнус Карлсен стал чемпионом Norway Chess – 2024. Лижэнь провалил выступление на турнире

В Ставангере (Норвегия) подошёл к концу престижный турнир по классическим шахматам Norway Chess – 2024. Уверенную победу по итогам 10 туров одержал 16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.
За 10 туров соревнований Карлсен записал в свой актив 17,5 очков. В заключительном раунде соревнований Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану.
Шахматы. Турнир Norway Chess — 2024, классические шахматы. Итоги:
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 17,5 очков.
2. Хикару Накамура (США) – 14,5.
3. Алиреза Фируджа (Франция) – 13,5.
4. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 13.
5. Фабиано Каруана (США) – 11,5.
6. Дин Лижэнь (Китай, действующий чемпион мира) – 7.
У женщин чемпионкой Norway Chess – 2024 стала семнадцатая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэнцзюнь.