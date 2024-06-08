Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Магнус Карлсен стал чемпионом Norway Chess – 2024. Лижэнь провалил выступление на турнире

В Ставангере (Норвегия) подошёл к концу престижный турнир по классическим шахматам Norway Chess – 2024. Уверенную победу по итогам 10 туров одержал 16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.

За 10 туров соревнований Карлсен записал в свой актив 17,5 очков. В заключительном раунде соревнований Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану.

Шахматы. Турнир Norway Chess — 2024, классические шахматы. Итоги:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 17,5 очков.

2. Хикару Накамура (США) – 14,5.

3. Алиреза Фируджа (Франция) – 13,5.

4. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 13.

5. Фабиано Каруана (США) – 11,5.

6. Дин Лижэнь (Китай, действующий чемпион мира) – 7.

У женщин чемпионкой Norway Chess – 2024 стала семнадцатая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэнцзюнь.