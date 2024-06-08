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Магнус Карлсен стал чемпионом Norway Chess – 2024. Лижэнь провалил выступление на турнире

Магнус Карлсен стал чемпионом Norway Chess – 2024. Лижэнь провалил выступление на турнире
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В Ставангере (Норвегия) подошёл к концу престижный турнир по классическим шахматам Norway Chess – 2024. Уверенную победу по итогам 10 туров одержал 16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.

За 10 туров соревнований Карлсен записал в свой актив 17,5 очков. В заключительном раунде соревнований Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану.

Шахматы. Турнир Norway Chess — 2024, классические шахматы. Итоги:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 17,5 очков.
2. Хикару Накамура (США) – 14,5.
3. Алиреза Фируджа (Франция) – 13,5.
4. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 13.
5. Фабиано Каруана (США) – 11,5.
6. Дин Лижэнь (Китай, действующий чемпион мира) – 7.

У женщин чемпионкой Norway Chess – 2024 стала семнадцатая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэнцзюнь.

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