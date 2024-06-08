Михаил Дегтярёв назвал сумму расходов на спорт в России за последние годы

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о разработке комплексной программы развития спортивной отрасли в России.

«Комплексно, это значит, что будут учитываться все источники денег — государственный и региональные бюджеты, а также средства частных и государственных корпораций. Учёт, это для начала. То есть распределение государственных денег, да, это наша функция, мы регулятор, но учитывать и видеть мы просто обязаны.

Это огромные деньги. На сегодняшний день наши прямые бюджетные траты за последние годы колеблются от 65 до 50 миллиардов рублей. Это вроде бы небольшие деньги, но в целом в отрасли тратится на физкультуру и спорт оценочно полтриллиона рублей. Это большие деньги», — сказал Дегтярёв в эфире программы «Все на Матч».