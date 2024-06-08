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Крамник выиграл первый день матча с Жоспемом, которого ранее обвинил в жульничестве

Крамник выиграл первый день матча с Жоспемом, которого ранее обвинил в жульничестве
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В Мадриде завершился первый день необычного шахматного матча между экс-чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником и представляющим Мексику Хосе Мартинесом, более известным как Жоспем.

После 12 сыгранных соперниками блиц-партий со счётом 6,5: 5,5 впереди Крамник. Всего гроссмейстеры проведут 36 партий, победитель получит сумму призовых € 12 тыс., проигравший — € 8 тыс., никаких титулов при этом не разыгрывается.

Ранее Крамник обвинил Жоспема в жульничестве после поражения в очной онлайн-партии во время титульного вторника – еженедельного турнира на платформе chess.com. Российский шахматист написал в социальных сетях серию постов о том, что соперник играл странно. Жоспем предложил провести для снятия вопросов очный матч, на что Крамник согласился при условии тотального контроля за участниками.

Стороны договорились о трёхдневном матче из 36 блиц-партий в формате трёх минут на партию с добавлением двух секунд за каждый ход. Каждый день соперники играют по 12 партий, половину из которых – за доской, половину – за экраном монитора, но находясь при этом в одном помещении.

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