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«Вингегору нужно набрать форму». Погачар — о соперниках на «Тур де Франс» — 2024

«Вингегору нужно набрать форму». Погачар — о соперниках на «Тур де Франс» — 2024
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Словенский велогонщик, победитель престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2024 Тадей Погачар высказался о своих соперниках на «Тур де Франс» — 2024.

«Эвенепул и Роглич будут летать, они очень мотивированы. Вингегор вернулся к тренировкам после выписки из больницы после аварии, и если он вернёт свою былую форму, то будет главным фаворитом. Ему придётся восстановить идеальный вес, но я не думаю, что это будет для Йонаса проблемой», — приводит слова Погачара Gazzetta.

Датский велогонщик Йонас Вингегор — двукратный победитель «Тур де Франс» (2022, 2023). 4 апреля он попал в завал на «Туре страны Басков», в котором проколол лёгкое и получил переломы рёбер и ключицы.

111-я супермногодневка «Тур де Франс» пройдёт с 29 июня по 21 июля. Старт состоится в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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