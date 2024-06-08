Магнус Карлсен прокомментировал завоевание титула на Norway Chess — 2024

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, как для него прошёл Norway Chess — 2024, победу на котором он завоевал по итогам десяти сыгранных туров. Гроссмейстер добавил, что устал играть в шахматы и хотел бы отдохнуть.

«Я находился в более комфортной ситуации, и не было уверенности, что мне обязательно нужно побеждать, чтобы завоевать титул. Я не совсем знал, что буду делать до того, как мы начали, но в итоге у меня получился солидный дебют, и я увидел, что Прагг (Рамешбабу Прагнанандха. — Прим. «Чемпионата») получил очень хороший дебют против Накамуры, поэтому я посчитал, что будет цинично пойти на такой шаг, как ничья.

Я чувствую, что устал, и хорошо, что пока закончил играть в шахматы», — приводит слова Карлсена TV2.

Гроссмейстер из Норвегии завоевал свой шестой чемпионский титул на Norway Chess. По итогам 10 туров на его счету было 17,5 очка, что на три больше, чем у серебряного призёра Хикару Накамуры.

Напомним, Карлсен четыре года подряд выигрывал турнир в Норвегии, прежде чем в прошлом году финишировал лишь шестым. Его первая победа пришлась на 2016 год.