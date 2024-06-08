Испанка Гарсия-Каро упустила бронзовую медаль ЧЕ из-за преждевременной радости

Испанская спортсменка Лаура Гарсия-Каро упустила бронзовую медаль чемпионата Европы — 2024 в дисциплине спортивная ходьба на дистанции 20 км, потому что начала радоваться призовому месту до того как пересекла финишную черту.

Гарсия-Каро, занимавшая третье место перед финальной прямой на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия), начала праздновать бронзовую медаль, которую, как ей казалось, она уже завоевала, приближаясь к финишу. Однако её улыбка радости исчезла, когда украинская спортсменка Людмила Ольяновская пробежала мимо неё всего за пять метров до финиша.

Гарсия-Каро увидела, что её обгоняет украинка Людмила Ольяновская Фото: Фрагмент трансляции

Этот фрагмент трансляции быстро стал вирусным в интернете. Золото и серебро этой дистанции достались итальянкам Антонелле Пальмизано и Валентине Траплетти.