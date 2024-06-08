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Испанка Гарсия-Каро упустила бронзовую медаль ЧЕ из-за преждевременной радости

Испанка Гарсия-Каро упустила бронзовую медаль ЧЕ из-за преждевременной радости
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Испанская спортсменка Лаура Гарсия-Каро упустила бронзовую медаль чемпионата Европы — 2024 в дисциплине спортивная ходьба на дистанции 20 км, потому что начала радоваться призовому месту до того как пересекла финишную черту.

Гарсия-Каро, занимавшая третье место перед финальной прямой на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия), начала праздновать бронзовую медаль, которую, как ей казалось, она уже завоевала, приближаясь к финишу. Однако её улыбка радости исчезла, когда украинская спортсменка Людмила Ольяновская пробежала мимо неё всего за пять метров до финиша.

Гарсия-Каро увидела, что её обгоняет украинка Людмила Ольяновская

Гарсия-Каро увидела, что её обгоняет украинка Людмила Ольяновская

Фото: Фрагмент трансляции

Этот фрагмент трансляции быстро стал вирусным в интернете. Золото и серебро этой дистанции достались итальянкам Антонелле Пальмизано и Валентине Траплетти.

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