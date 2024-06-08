Испанка Гарсия-Каро прокомментировала глупо упущенную бронзу чемпионата Европы

Испанская спортсменка Лаура Гарсия-Каро сказала, что ей нужно время, чтобы отпустить ситуацию с упущенной медалью.

«Я очень разочарована. Первую часть забега я терпела, но восстановилась и на последних десяти метрах я думала, что у меня это получилось, но это не так. Теперь мне нужно смириться с тем, что произошло, и залечить свою рану на сердце», — приводит слова Гарсии-Каро Evening Standard со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, испанка, которая участвовала в соревнованиях на дистанции 20 км по спортивной ходьбе, выйдя на финишную прямую, начала радоваться завоёванной бронзе до того, как пересекла финишную черту. В этот момент её обогнала украинская спортсменка, которая и забрала призовое место.