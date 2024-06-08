Винер: буду смотреть Олимпийские игры и поддерживать наших спортсменов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что будет болеть за спортсменов из России, которые поедут выступать под нейтральным флагом, и за тех, кто сменил спортивное гражданство не так давно.

— Будете ли поддерживать россиян, которые поедут в Париж?

— Конечно, я буду смотреть Олимпийские игры и поддерживать наших спортсменов, которые туда поедут. Всё равно буду смотреть, но иногда, когда будет возможность и время, — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Она также добавила, что искренне желает успеха тем гимнасткам, которые сменили российское спортивное гражданство и будут на Олимпийских играх под флагами других стран.

Напомним, ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер заявляла, что те спортсмены, которые поедут на Олимпийские игры в Париж из России, должны быть лишены российского гражданства.