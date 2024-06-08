Павел Колобков: Олимпиаду заменить невозможно, поэтому Игры дружбы и БРИКС — не аналоги

Бывший министр спорта России Павел Колобков ответил на вопрос об аналогах Олимпийских игр в виде Игр дружбы и БРИКС.

— Могут ли аналоги Олимпиады заменить её полноценно?

— Их никто не называет аналогами. Это отдельные соревнования. Например, БРИКС мы проводим уже лет восемь, а то и 10. Сначала это были соревнования по трём видам спорта, потом — пяти, среди молодёжных команд. Сейчас другой статус и уровень, соревнование развивается. Но это не альтернатива олимпийскому движению. То же самое и планируемые Всемирные игры дружбы, тоже не являются альтернативой. Это возможность федерациям и спортсменам поучаствовать в крупнейшем соревновании, где будет серьёзная конкуренция и где спортсмены смогут принять участие, независимо от политики. Но, повторюсь, не альтернатива, потому что Олимпиаду заменить невозможно, — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Всемирные игры дружбы запланированы на 15-29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Ранее о возможном переносе соревнований заявил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.