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Результаты онлайн-партий в матче Крамника и Жоспема аннулированы

Результаты онлайн-партий в матче Крамника и Жоспема аннулированы
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Международный мастер Матвей Гальченко сообщил, что результаты онлайн-партий экс-чемпиона мира Владимира Крамника и представляющего Мексику Хосе Мартинеса, более известного как Жоспем, аннулированы.

«1. Комп Жоспема работал исправно, а комп ВБ (Владимира Крамника. — Прим. «Чемпионата») ещё был в процессе установки всех обновлений и немного подтормаживал, в том числе не синхронизировал время с местным временем, поэтому реально подлагивало, что сказалось в цейтноте.

2. После долгих переговоров было принято решение аннулировать вчерашние онлайн-партии, оставить только 10 сыгранных партий за доской, сегодня доиграть ещё четыре партии за доской, а в последний день — сыграть 14 партий онлайн. Таким образом, матч будет состоять в сумме из 28 партий: 14 за доской и 14 онлайн.

3. Матч сегодня начнётся в 20:00 мск», — написал Гальченко в своём телеграм-канале.

Таким образом, на данный момент счёт 6:4 в пользу Владимира Крамника.

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