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Экс-россиянин Фёдор Горст вышел в финал чемпионата мира по пулу «девятке»

Экс-россиянин Фёдор Горст вышел в финал чемпионата мира по пулу «девятке»
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Экс-россиянин Фёдор Горст, ныне выступающий за США, вышел в финал чемпионата мира по пулу «девятке».

В полуфинале Горст победил поляка Войцеха Шевчика (11:8). В финале экс-россиянин сыграет с албанцем Эклентом Качи.

Качи на чемпионате мира по пулу «девятке» доходил максимум до полуфинала, но при этом побеждал на чемпионате мира по пулу «десятке». 24-летний Горст, в свою очередь, выигрывал чемпионат мира по пулу в 2019 году.

Напомним, Фёдор Горст родился в России, но с 2023 года начал участвовать в соревнованиях под флагом США. С новым спортивным гражданством он выступил на Кубке Москони и стал серебряным призёром US Open.

К чемпионату мира – 2024 Фёдор подошёл в статусе второго номера мирового рейтинга.

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