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В Москве планируют восстановить Олимпийский велотрек

В Москве планируют восстановить Олимпийский велотрек
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Олимпийский велотрек в столичном районе Крылатское будет восстановлен, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

«В Москве есть уникальный спортивный объект, не имеющий аналогов в мире. Это Олимпийский велотрек, который в 90-е был незаконно приватизирован и пришёл в упадок. После долгих лет судебных разбирательств мы вернули его в собственность города. И сейчас планируем приступить к его восстановлению.

Изначально трасса была создана для профессиональных спортсменов, способных разгоняться до скорости 70 км/ч. Поэтому одна из главных задач при проведении благоустройства – обеспечить безопасность и велосипедистов, и отдыхающих горожан», — написал Собянин на своём сайте.

По словам мэра, концепция спортивного кластера будет разрабатываться с участием ведущих спортивных федераций. Непременно будет учтено и мнение москвичей, которые смогут проголосовать за понравившуюся концепцию в рамках платформы «Активный гражданин».

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