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Утверждены даты чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года

Утверждены даты чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года
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Международная федерация плавания объявила, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа.

В этом спортивном событии будут представлены шесть дисциплин: плавание, водное поло, прыжки в воду, художественное плавание, плавание в открытой воде и хай-дайвинг. Всего на чемпионате будет разыграно 76 медалей. Предположительно, в чемпионате мира по водным видам спорта примут участие более 2500 спортсменов из 210 национальных федераций.

Изначально чемпионат мира должен был пройти в Казани, однако российский город лишился этого права по политическим причинам. Казань могла принять чемпионат мира во второй раз. Турнир проходил в Казани в 2015 году. В 2021 году город принимал чемпионат Европы по плаванию.

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