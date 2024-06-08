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Савва Новиков стал победителем велогонки «Золото Ладоги»

Савва Новиков стал победителем велогонки «Золото Ладоги»
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Российский велосипедист Савва Новиков выиграл международную многодневную велогонку «Золото Ладоги», которая в этом году была включена в программу Спортивных игр Санкт-Петербургского международного экономического форума. Организаторами велогонки выступили Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Центра спортивной подготовки сборных России.

Заключительный скоростной этап гонки прошёл на Гребном канале в Санкт-Петербурге и завершился победой Сергея Ростовцева из Тульской области. Второе место занял его партнёр по команде Савва Новиков, который благодаря этому занял первое место в генеральной классификации. Также Новиков выиграл зачёт лучших финишёров.

Вторым в генеральной классификации стал российский велосипедист Мамыр Сташ, выступающий за команду «Минск». Третье место занял Никита Шульченко из команды Astero Falcon Volga Union.

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