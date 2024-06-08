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Норвежские шахматисты попали в Книгу рекордов Гиннесса

Норвежские шахматисты попали в Книгу рекордов Гиннесса
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Норвежские шахматисты Аскилд Брин и Один Бликра Веа попали в Книгу рекордов Гиннесса, проведя за доской 61 час без перерывов. Соперники сыграли 383 партии в блиц в рамках фестиваля шахмат в Ставангере. Новый рекорд составляет 61 час, 3 минуты и 34 секунды.

«У нас не было серьёзных сомнений, но нам пришлось постараться. Мы были максимально мотивированы, однако нам пришлось нелегко», — приводит слова Одина Бликра Веа Chess.com.

«Я не сомневался, что Один готов сказать: «Я сдаюсь, я не хочу продолжать». Наверное, он так же думал обо мне. Это помогало нам, начиная с первого часа. Последняя ночь была особенно трудной», — сказал Брин.

Брин и Бликра Веа — ведущие популярного в Норвегии шахматного подкаста Sjakksnakk («Шахматный чат»).

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