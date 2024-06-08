Защитник «Канзас-Сити Чифс» пережил остановку сердца на базе клуба

Линейному защитнику команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Би Джей Томпсону потребовался удар дефибриллятором, чтобы запустить сердце на собрании команды после его остановки.

«У нас нет диагноза. В медицине иногда этого не бывает. Он бодр и внимателен и движется в абсолютно правильном направлении. Всё хорошо в немного сложной ситуации.

Как команда мы пытались стабилизировать Би Джея и положить его на пол, пока он всё ещё хватался. Затем у него случилась остановка сердца. Наша команда из этой группы людей обеспечила ему искусственное дыхание.

Он получил один разряд от AED (автоматического внешнего дефибриллятора) и вернулся. Таким образом, остановка сердца у него была менее минуты, полутора минут», — приводит слова вице-президента команды «Чифс» Рика Буркхолдера NBC News.