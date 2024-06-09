«Надеюсь, моей стратегии будет достаточно». Жоспем — о матче с Крамником

Мексиканский гроссмейстер Хосе Мартинес, более известный как Жоспем, рассказал о своей подготовке к необычному шахматному матчу с экс-чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником, который 7 июня начался в Мадриде.

«Я смотрел его игры, его дебюты, изучал какие-то новые вещи. Я готовился для себя, и, надеюсь, этой стратегии будет достаточно. Чёрными буду играть солидно, чтобы добиться ничьей, белыми буду рисковать.

До пандемии я был обычным гроссмейстером, но я развивался в течение четырёх лет, сыграл сотни тысяч партий и сейчас действительно чувствую, что могу сыграть с кем угодно.

Но Крамник всегда был одним из моих любимых чемпионов мира, у меня даже есть его книга», — сказал Жоспем в интервью GothamChess.