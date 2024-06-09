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Сирена Самба-Майела установила новый рекорд на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

Сирена Самба-Майела установила новый рекорд на чемпионате Европы по лёгкой атлетике
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Французская легкоатлетка Сирена Самба-Майела установила новый рекорд на чемпионате Европы в финале на стометровке с барьерами. Время спортсменки на дистанции составило 12,31.

Второе место заняла Дитаджи Камбунджи из Швейцарии — 12,40. Бронзу с результатом 12,42 завоевала польская барьеристка Пия Скрыжовска.

Предыдущий рекорд турниров, 12,38, принадлежал Йорданке Донковой (Болгария), и был установлен 12 августа 1986 года.

Ранее на чемпионате Европы — 2024 испанская спортсменка Лаура Гарсия-Каро упустила бронзовую медаль в дисциплине спортивная ходьба на дистанции 20 км, потому что начала радоваться призовому месту до того, как пересекла финишную черту. Украинская спортсменка Людмила Ольяновская пробежала мимо неё всего за пять метров до финиша.

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