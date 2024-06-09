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Экс-россиянин Фёдор Горст стал чемпионом мира по пулу «девятке»

Экс-россиянин Фёдор Горст стал чемпионом мира по пулу «девятке»
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Экс-россиянин Фёдор Горст, ныне выступающий за США, выиграл в финале чемпионата мира по пулу «девятке», победив албанца Эклента Качи. Встреча закончилась со счётом 15:14 в пользу экс-россиянина.

Качи на чемпионате мира по пулу «девятке» доходил максимум до полуфинала, но при этом побеждал на чемпионате мира по пулу «десятке». 24-летний Горст, в свою очередь, выигрывал чемпионат мира по пулу в 2019 году.

Напомним, Фёдор Горст родился в России, но с 2023 года начал участвовать в соревнованиях под флагом США. С новым спортивным гражданством он выступил на Кубке Москони и стал серебряным призёром US Open. К чемпионату мира – 2024 Фёдор подошёл в статусе второго номера мирового рейтинга.

Ранее экс-россиянин оценил свои результаты на чемпионате мира по пулу. Об этом он написал в своих социальных сетях.

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