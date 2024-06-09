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Фёдор Горст стал шестым игроком, дважды побеждавшим на чемпионате мира по пулу «девятке»

Фёдор Горст стал шестым игроком, дважды побеждавшим на чемпионате мира по пулу «девятке»
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Экс-россиянин Фёдор Горст, ныне выступающий за США, дважды выиграл чемпионат мира по пулу «девятке». Он стал шестым игроком с подобным достижением.

До него таким результатом могли похвастаться Эрл Стрикленд (1990, 1991, 2002), Джонни Арчер (1992, 1997), Фонг-Панг Чао (1993, 2000), Торстен Хоффман (2003, 2013), Альбин Оушен (2016, 2021).

В финале чемпионата мира экс-россиянин сыграл с албанцем Эклентом Качи. Встреча закончилась со счётом 15:14 в пользу Горста.

Напомним, Фёдор Горст родился в России, но с 2023 года начал участвовать в соревнованиях под флагом США. С новым спортивным гражданством он выступил на Кубке Москони и стал серебряным призёром US Open. К чемпионату мира – 2024 Фёдор подошёл в статусе второго номера мирового рейтинга.

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