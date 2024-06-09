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«У нас всё куда выше». Кочанова — о конкуренции в прыжках в высоту в России

«У нас всё куда выше». Кочанова — о конкуренции в прыжках в высоту в России
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Российская спортсменка Мария Кочанова оценила уровень российских прыжков в высоту и сравнила конкуренцию в России в этой дисциплине с европейской.

«В нашем виде уже достаточно давно очень интересная конкуренция, потому что в России не менее пяти спортсменок могут прыгнуть за 1,90 метра. И это очень хороший уровень, если сравнивать с европейскими странами, то у нас всё куда выше. До последнего нельзя предсказать победительницу и её результат, все девчонки хорошо готовы, все сильные, все с характерами, все умеют бороться», — приводит слова Кочановой ТАСС.

Напомним, сама Мария победила с результатом 1,95 метра во время июньского Мемориала Знаменских в Москве. Эта высота стала рекордной в её карьере. Летний рекорд России в прыжках в высоту принадлежит Анне Чичеровой — 2,07 метра.

К недавним наградам Кочановой относится победа в прыжках в высоту во время чемпионата России по лёгкой атлетике.

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