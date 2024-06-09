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Итальянец Ламонт Джейкобс выиграл в беге на 100 метров на ЧЕ

Итальянец Ламонт Джейкобс выиграл в беге на 100 метров на ЧЕ
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Легкоатлет из Италии Ламонт Джейкобс одержал победу в забеге на 100 метров на чемпионат Европы по лёгкой атлетике, который проходит с 7 по 12 июня в Риме (Италия).

Джейкобс выиграл на этой дистанции с результатом 10,02 секунды. Серебро забрал итальянец Китуру Али, пробежавший за 10,05 секунды. Бронза у Ромэлла Глэйва из Великобритании — 10,06 секунды.

Для столицы Италии это третье первенство континента по лёгкой атлетике. В последний раз город принимал турнир ровно 50 лет назад, в 1974 году. На Олимпийском стадионе, где легкоатлеты Старого света разыгрывают сейчас медали, прошли соревнования в рамках Олимпийских игр 1960 года, а также чемпионата мира по лёгкой атлетике 1987 года.

Напомним, российские легкоатлеты не допущены до участия в международных соревнованиях в связи со специальной военной операцией на Украине.

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