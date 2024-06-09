Норвежец Якоб Ингебригтсен в очередной раз стал чемпионом Европы в беге на 5000 метров

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригстен одержал победу на дистанции 5000 метров в финале чемпионата Европы, который сейчас проходит в Риме (Италия). Соревнования завершатся 12 июня.

Ингебригстен преодолел дистанцию за 13.20,11 секунды. Второе место у британца Джорджа Миллса, он на секунду отстал от лидера — 13.21,38. Бронзовую медаль завоевал Доминик Локиньомо Лобалу из Швейцарии, его разрыв со вторым местом ещё меньше — 13.21,61.

Напомним, Ингебригстен специализируется на беге на средние дистанции, на Олимпийских играх он забрал золото в дисциплине 1500 метров. Для Якоба это третье золото ЧЕ на дистанции 5000 метров.

Известно, что в начале года трое братьев Ингебригстен обвинили своего отца в насилии. Он долгое время был их тренером, но применял жестокие методы тренировки.