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Экс-россиянка Елена Куличенко с рекордом выиграла чемпионат NCAA по прыжкам в высоту

Экс-россиянка Елена Куличенко с рекордом выиграла чемпионат NCAA по прыжкам в высоту
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Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, выиграла соревнования по прыжкам в высоту на студенческом чемпионате NCAA США. 21-летняя прыгунья в высоту проходит обучение в американском университете Джорджия.

Экс-россиянка взяла высоту 1,97 метра с третьей попытки. Это её личный рекорд и рекорд соревнований. Вместе с ней на первой строчке пьедестала почёта оказалась Роуз Йебо (университет Иллинойс), показавшая абсолютно одинаковый результат с Куличенко. Тройку сильнейших замкнула Темитопе Адешина, также прыгнувшая на 1,97 м, но выполнившая большее количество попыток. Все три спортсменки заходили на высоту 2,00 метра, но не смогли преодолеть этот барьер.

Напомним, Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр на международных соревнованиях. В 2023 году она победила на молодёжном чемпионате Европы в финском Эспоо, завоевав первое золото для Кипра на соревнованиях такого уровня.

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