«Вау, что вообще произошло». Экс-россиянка Куличенко — после победы на чемпионате NCAA

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, прокомментировала свою победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на студенческом чемпионате NCAA США. Экс-россиянка взяла высоту 1,97 метра с третьей попытки. Это лучший результат в истории чемпионата NCAA и её личный рекорд. Вместе с ней победу на турнире разделила Роуз Йебо (университет Иллинойс), показавшая абсолютно одинаковый результат с Куличенко и по затраченным попыткам на турнире.

«Вау, что вообще произошло… пока не поняла», — написала Куличенко в своём телеграм-канале и поставила два эмодзи «смех до слёз» и одно «удивление».

Напомним, Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр на международных соревнованиях. В 2023 году она победила на молодёжном чемпионате Европы в финском Эспоо, завоевав первое золото для Кипра на соревнованиях такого уровня.