Регбийный клуб «Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» в красноярском дерби

«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» в красноярском дерби 14-го тура PARI Чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счётом 30:18 в пользу «Енисея-СТМ».

После первой половины встречи «Красный Яр» был впереди — 8:7. Во втором тайме регбисты «Енисея-СТМ» склонили чашу весов в свою пользу. Второй отрезок они выиграли со счётом 23:10.

После этой победы «Енисей-СТМ» вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала 58 очков в 13 матчах и на один балл опережает казанскую «Стрелу». «Красный Яр» замыкает тройку сильнейших. В активе команды 50 очков после 13 игр.

Следующий матч «Енисей-СТМ» проведёт в понедельник, 17 июня. В выездной встрече он сыграет с командой «Металлург» (Новокузнецк).