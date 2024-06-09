Горст повторил фото Месси с трофеем в кровати после победы на ЧМ по пулу «девятке»

Экс-россиянин Фёдор Горст, ныне выступающий за США, повторил фото легендарного футболиста Лионеля Месси с трофеем в кровати, которое тот сделал после победы на чемпионате мира по футболу 2022 года в составе сборной Аргентины. Напомним, ночью с 8 на 9 июня Горст выиграл в финале чемпионата мира по пулу «девятке», победив албанца Эклента Качи. Встреча закончилась со счётом 15:14 в пользу экс-россиянина.

Фото: Из личного архива Фёдора Горста

Напомним, Фёдор Горст родился в России, но с 2023 года начал участвовать в соревнованиях под флагом США. С новым спортивным гражданством он выступил на Кубке Москони и стал серебряным призёром US Open. К чемпионату мира – 2024 Фёдор подошёл в статусе второго номера мирового рейтинга. 24-летний Горст уже выигрывал чемпионат мира по пулу в 2019 году.