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«Ухта» одолела «Газпром-Югра» в первом матче финальной серии Суперлиги

«Ухта» одолела «Газпром-Югра» в первом матче финальной серии Суперлиги
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Сегодня, 9 июня, состоялся первый матч финальной серии плей-офф PARI-Суперлиги — 2023/2024 по футзалу, в котором встречались «Ухта» и «Газпром-Югра». Встреча прошла на площадке ухтинского клуба и завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу хозяев. Cчёт в серии — 1-0.

Пари Суперлига . Финал
09 июня 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
6 : 5
ОТ
Газпром-Югра
Югорск
0:1 Шистеров – 12'     1:1 Педала – 19'     2:1 Бруно – 26'     2:2 Понкратов – 31'     3:2 Педала – 31'     3:3 Понкратов – 37'     4:3 Бруно – 47'     5:3 Карелин – 47'     5:4 Понкратов – 48'     6:4 Педала – 49'     6:5 Шистеров – 50'    

В составе победителей хет‑трик оформил Лукас Педала, дублем отметился Бруно, а также один забитый мяч у Романа Карелина. У гостей забивали Андрей Понкратов (хет-трик) и Николай Шистеров (дубль).

Второй матч в серии до трёх побед пройдёт 10 июня в Ухте. Ранее на стадии полуфинала «Газпром-Югра» победил московский МФК «КПРФ» (3-0 в серии), а «Ухта» одолела «Тюмень» с общим счётом 3-2.

Отметим, что сегодня, 9 июня, в матче за третье место МФК «КПРФ» со счётом 2:1 обыграл «Тюмень» и повёл в серии — 1-0.

Пари Суперлига . За 3-е место
09 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
2 : 1
Тюмень
Тюмень
0:1 Антошкин – 2'     1:1 Крыкун – 3'     2:1 Заболонков – 33'    
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