«Ухта» одолела «Газпром-Югра» в первом матче финальной серии Суперлиги

Сегодня, 9 июня, состоялся первый матч финальной серии плей-офф PARI-Суперлиги — 2023/2024 по футзалу, в котором встречались «Ухта» и «Газпром-Югра». Встреча прошла на площадке ухтинского клуба и завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу хозяев. Cчёт в серии — 1-0.
В составе победителей хет‑трик оформил Лукас Педала, дублем отметился Бруно, а также один забитый мяч у Романа Карелина. У гостей забивали Андрей Понкратов (хет-трик) и Николай Шистеров (дубль).
Второй матч в серии до трёх побед пройдёт 10 июня в Ухте. Ранее на стадии полуфинала «Газпром-Югра» победил московский МФК «КПРФ» (3-0 в серии), а «Ухта» одолела «Тюмень» с общим счётом 3-2.
Отметим, что сегодня, 9 июня, в матче за третье место МФК «КПРФ» со счётом 2:1 обыграл «Тюмень» и повёл в серии — 1-0.
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