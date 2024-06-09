Экс-россиянин Горст прокомментировал свою победу на ЧМ по пулу и подвёл его итоги

Экс-россиянин Фёдор Горст, ныне выступающий за США, прокомментировал свою победу на чемпионате мира по пулу «девятке», которую он одержал в ночь с 8 по 9 июня, победив албанца Эклента Качи со счётом 15:14.

«Вчера в Джидде я завоевал свой второй титул чемпиона мира по пулу «девятке». В 24 года стоять в одном ряду вместе легендами — это большая честь. Однако эта победа принадлежит не только мне; это свидетельство невероятных командных усилий.

С самого начала эта победа была подпитана любовью и поддержкой, особенно от моей девушки. Именно она помогла справиться с психологическими трудностями. Она вдохновляет меня каждый день. Я очень люблю её, и эта победа принадлежит ей так же, как и мне.

Особая благодарность моим маме и сестре из России. Их поддержка очень много значит для меня. Встреча с ними в этом году по-настоящему подняла мне настроение, помогла завоевать этот титул и титул World Pool Masters.

Огромное спасибо за потрясающее место проведения и организацию этого исторического турнира с призовым фондом в $ 1 млн.

Это был самый сложный турнир в моей карьере. Начиная от того, как я проигрывал со счётом 0:7, и заканчивая победой в финале со счётом 15:14.

Эклент (Качи, соперник Горста в финале. — Прим. «Чемпионата»), твоя стойкость вдохновляет. Я рад, что ты вернулся и играешь на таком высоком уровне.

Спасибо моим поклонникам по всему миру, особенно из США, Вьетнама и Филиппин. Ваша поддержка — моя сила. Спасибо моим спонсорам и семье за вашу непоколебимую веру. Трудно перечислить всех, кто помог мне достичь цели, но знайте, что все вы причастны к этой победе. Спасибо, что были со мной в этом невероятном путешествии», — написал Горст в своих социальных сетях.