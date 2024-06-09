Сборная России по пляжному футболу уступила «Саратову» в товарищеском матче

Сегодня, 9 июня, в рамках учебно-тренировочного сбора состоялся товарищеский матч, в котором сборная России по пляжному футболу встретилась с ПФК «Саратов». Матч завершился победой саратовских футболистов в серии пенальти. Основное время матча закончилось со счётом 1:1.

В составе «Саратова» отличился Николай Крышанов, который открыл счёт на 18-й секунде матча. За сборную России забил Андрей Котенев, сравнявший счёт в игре. Исход встречи решился в серии пенальти, в которой со счётом 2:1 победили игроки «Саратова».

Национальная команда России по пляжному футболу проводит свой третий учебно-тренировочный сбор в 2024 году с 5 июня. Команда Михаила Лихачёва базируется в Новогорске, а тренировочный процесс проходит на территории Центра пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе.