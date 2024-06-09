Полина Кнороз прокомментировала победу на «Неделе лёгкой атлетики» в Москве

Легкоатлетка Полина Кнороз высказалась о победе в соревнованиях по прыжкам с шестом на «Неделе лёгкой атлетики» в Москве. Её результат – 4,73 метра. Второе место заняла Аксана Гатауллина (4,55), третье — Татьяна Калинина (4,45).

«Я, честно говоря, не ожидала, что сегодня так прыгну. Вначале меня очень сильно, по правде говоря, задавила Аксана Гатауллина своими прыжками. С первой попытки. Я, конечно, эмпатичный человек и когда у неё всё получалось, а у меня нет, то у меня начинали руки трястись, зубы тоже. Я уже чуть не плакала. А потом, когда я уже стала прыгать в рамках победительницы турнира, было очень комфортно.

Сегодня получилась психологическая тренировка. Я там вообще обалдела. Надеюсь, у меня такого никогда не будет. У меня через два дня после соревнований в Твери будут Игры БРИКС. Этот старт важнее.

Не было ли желания попробовать прыгнуть 4,75 м? Хотела, но не хочу тратить лишние силы, потому что, как я уже сказала, впереди Игры БРИКС», — передаёт слова Кнороз корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.