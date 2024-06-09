Чичерова поделилась эмоциями от прыжкового турнира в Парке Горького в Москве

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказалась о прыжковом турнире на «Неделе лёгкой атлетики» в Москве.

«Всё здорово и прекрасно. У меня прям мурашки по коже. Конечно, это замечательный спортивный праздник. Любопытство пришло туда, где его не ждали. И от этого интерес к лёгкой атлетике усилился просто в одночасье. Люди, я уверена, многие, которые здесь, может быть, и не смотрели никогда наш спорт и случайным образом наткнулись на такую красоту. Это, конечно, очень здорово и радует. Как это поддерживает спортсменов!

Я бы очень хотела выступать в такой атмосфере. Но всё — моё время вышло. К сожалению, мне не довелось в таком формате на улице соревноваться. Очень атмосферная история, и хочется, чтобы она стала традиционной», — сказала Чичерова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.