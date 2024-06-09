Полина Кнороз высказалась о переносе прыжкового турнира в Парк Горького

Легкоатлетка Полина Кнороз высказалась о переносе прыжкового турнира «Недели лёгкой атлетики» с площадки Большого театра в Парк Горького. Кнороз одержала победу на турнире по прыжкам с шестом. Её результат – 4,73 метра. Второе место заняла Аксана Гатауллина (4,55), третье — Татьяна Калинина (4,45).

«Поначалу я жалела, что прыжковый турнир состоялся не возле Большого театра. И вот сейчас, глядя на всю эту атмосферу, я в полном восторге. Это потрясающий старт, потрясающая организация, место и зрители. Это просто что-то с чем-то! Я реально сегодня кайфанула. Это, наверное, один из лучших стартов, на которых я прыгала в России. Надо почаще проводить соревнования возле достопримечательностей», — передаёт слова Кнороз корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.