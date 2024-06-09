Чичерова высказалась о возможном участии российских спортсменов в Играх в Париже

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказалась о возможном участии российских спортсменов на будущих летних Олимпийских играх.

«Посмотрим, поедут ли наши ребята на Олимпиаду. Если поедут, то будем болеть. Я бы болела и поддерживала, если бы кто-то поехал», — сказала Чичерова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 в Париже (Франция). Российские атлеты не могут участвовать в Олимпийских играх в Париже под флагом своей страны и с остальной национальной символикой. По распоряжению МОК спортсмены из России могут поехать только в нейтральном статусе, для которого необходимо отказаться от поддержки специальной военной операции на Украине. Более того, достижения российских спортсменов не будут учитываться в общем зачёте, а любое нарушение грозит санкциями.