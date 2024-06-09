Чичерова предположила, кто может побить её рекорд страны

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказалась о том, кто может побить её рекорд страны.

— Кто-то сейчас может побить ваш рекорд России?

— Пока трудно сказать, но мы должны отметить, что уровень-то вырос. Маша Качанова уже второй раз прыгает 1.95, и я думаю, что она потихонечку пробьёт и следующую высоту. Думаю, что 2 метра для неё вполне реальная высота.

— Как-то повлияло отсутствие Ласицкене на турнире «День прыжков»?

— Мне очень жаль, что её нет. Эта травма решила исход ситуации. Безусловно, она стала бы украшением турнира. И в такой компании было бы прыгать намного интереснее. Но, повторюсь, из-за того, что уровень девчонок поднялся. Наташа Спиридонова у нас прыгала сегодня хорошие попытки на 1,95. Девчонки набирают обороты. Не буду кривить душой и не скажу, что отсутствие Марии повлияло на результаты, — сказала Чичерова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.