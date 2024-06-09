Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Данил Лысенко: у нас проблема в стране — к сожалению, лёгкая атлетика не такая популярная

Данил Лысенко: у нас проблема в стране — к сожалению, лёгкая атлетика не такая популярная
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира – 2017, двукратный чемпион России Данил Лысенко назвал проблемой низкую популярность лёгкой атлетики в России.

«У нас проблема в стране. К сожалению, лёгкая атлетика не такая популярная. Даже у меня иногда спрашивают о том, чем я занимаюсь. Я говорю, что прыжками в высоту. А люди думают, что я с шестом прыгаю (улыбается). Спрашивают: с палкой? Говорю, что нет палки. Они даже не знают, что есть такой вид спорта.

Хотелось бы, чтобы было больше таких стартов, как в Парке Горького. Это и людям интересно, и спортсменам. Есть стимул какой-то», — передаёт слова Лысенко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Сегодня, 9 июня, Данил Лысенко одержал победу на турнире по прыжкам в высоту на «Неделе лёгкой атлетики» в Москве. Его результат — 2,33 метра. Второе место занял Илья Иванюк (2,30), третье — Никита Курбанов (2,23).

Материалы по теме
Данил Лысенко подвёл итоги прыжкового турнира на «Неделе лёгкой атлетики» в Москве
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android