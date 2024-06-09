Данил Лысенко подвёл итоги прыжкового турнира на «Неделе лёгкой атлетики» в Москве

Серебряный призёр чемпионата мира – 2017, двукратный чемпион России Данил Лысенко прокомментировал победу на турнире по прыжкам в высоту на «Неделе лёгкой атлетики» в Москве. Его результат — 2,33 метра. Второе место занял Илья Иванюк (2,30), третье — Никита Курбанов (2,23).

«В принципе, не могу сказать, что мне прыгалось хорошо. Нога болела в Сочи, сильно не давала бегать. Травма у меня такая, что никто не знает, в чём дело. Просто иногда, не каждый старт, но бывает как в Сочи. Сильно болит. Я считаю, что сегодня чудом смог собраться на третьей попытке и победить. Илья молодец, поздравляю его. Сегодня у него леталось неплохо. Я давно таких прыжков не видел от него, суперские просто.

Заруба продолжается. Впереди Игры БРИКС и куча интересных стартов. Ну, Игры БРИКС как-то особенно мотивируют, учитывая, что, скорее всего, это главный старт сезона. Думаю, что за то время, что осталось до Игр, удастся ещё чуть-чуть добавить. Сегодня была хорошая техническая и психологическая тренировка. Надеюсь, в Казани получится прыгнуть выше. На меня очень влияет атмосфера. Мне помогает поддержка близких и людей вообще», — передаёт слова Лысенко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.