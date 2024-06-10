Дегтярёв рассказал о решении проблемы коммерциализации массового спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который заявил о коммерциализации физической культуры и массового спорта в стране.

«Президента эта тема заботит, к нему часто обращаются на прямой линии, на встречах. Поэтому реализуем два подхода. Первый – это детско-юношеский спорт и школа, где бесплатные занятия. Об этом будем как раз говорить с региональными министрами. Буквально в субботу я был в Балабаново Калужской области и с губернатором Владиславом Шапшой мы открывали частный ледовый дворец, где занятия фигурным катанием и хоккеем будут бесплатные. Построен за частные средства, плюс 170 миллионов как грант были из федерального бюджета. Получилось государственно-частное партнёрство. Там будут бесплатные занятия не только для детей, но и для участников спецоперации и членов их семей.

Но даже при этом, перед нами окупаемая бизнес-модель. Коммерческие занятия, кто-то играет в хоккей, снимает лёд, кафешка работает, ещё что-то, но сами занятия спортом для детей бесплатные. В частном дворце спорта. Вот по этой модели мы пойдём», — приводит слова Дегтярёва «Комсомольская правда».