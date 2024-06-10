«Никакой изоляции нет». Дегтярёв — о недопуске России до международных соревнований

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о недопуске России до международных соревнований.

«Никакой изоляции нет. Есть дискриминация наших спортсменов и недопуск на некоторые международные соревнования. Как многолетний председатель Комитета Государственной Думы по спорту хорошо помню, как в 2016 году всё начиналось. Помните, недопуск в Рио, спортивные арбитражи, суды, наши лучшие юристы защищали российских атлетов.

У меня было ощущение, что сейчас мы всё исправим и всё наладится. И мы исправили. Лично этим занимался в 2016–2017 году. Мы полностью перекроили закон о спорте в плане борьбы с допингом. Ввели в уголовный кодекс, как они и просили, статью за склонение к допингу. То есть вроде мы всё сделали. Но ничего не изменилось», — приводит слова Дегтярёва «Комсомольская правда».