«Я благодарна за то, что со мной происходит». Куличенко — о рекорде на чемпионате NCAA

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, дала комментарий по поводу своей победы в соревнованиях по прыжкам в высоту на студенческом чемпионате NCAA США.

«Как же я благодарна за то, что со мной происходит… за всех людей, которые рядом со мной и поддерживают меня. Очень долгий и сложный путь, но всё так этого стоит», — написала Куличенко в своём телеграм-канале.

Экс-россиянка взяла высоту 1,97 метра с третьей попытки. Это лучший результат в истории чемпионата NCAA и её личный рекорд. Вместе с ней победу на турнире разделила Роуз Йебо (университет Иллинойс), показавшая абсолютно одинаковый результат с Куличенко и по затраченным попыткам на турнире.

Напомним, Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр на международных соревнованиях. В 2023 году она победила на молодёжном чемпионате Европы в финском Эспоо, завоевав первое золото для Кипра на соревнованиях такого уровня.