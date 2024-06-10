Украинская легкоатлетка Магучих выиграла чемпионат Европы — 2024 в Риме

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы — 2024. На турнире в Риме (Италия) она преодолела высоту в 2,01 м. Второе место заняла 18-летняя сербская легкоатлетка Ангелина Топич (1,97 м), а бронза досталась Ирине Геращенко (Украина, 1,95 м).
Результаты чемпионата Европы — 2024 по лёгкой атлетике в Риме (Италия).
9 июня:
- Прыжки в высоту. Женщины. Финал:
1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,01 м.
2. Ангелина Топич (Сербия) — 1,97.
3. Ирина Геращенко (Украина) — 1,95.
- Метание молота. Мужчины. Финал:
1. Войцех Новицкий (Польша) — 80,95 м (SB).
2. Халас Бенце (Венгрия) — 80,49 (SB).
3. Михаил Кохан (Украина) — 80,18
- 100 метров. Женщины. Финал:
1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 10,99 сек.
2. Ева Свобода (Польша) — 11,03.
3. Зайнаб Доссо (Италия) — 11,03.
- 800 метров. Мужчины. Финал:
1. Габриэль Туаль (Франция) — 1.44,8 сек.
2. Мохаммед Атауи (Испания) +0,35.
3. Каталин Текучану (Италия) +0,55.
ЧЕ-2024 по лёгкой атлетике в Риме завершится 12 июня.