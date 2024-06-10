Украинская легкоатлетка Магучих выиграла чемпионат Европы — 2024 в Риме

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы — 2024. На турнире в Риме (Италия) она преодолела высоту в 2,01 м. Второе место заняла 18-летняя сербская легкоатлетка Ангелина Топич (1,97 м), а бронза досталась Ирине Геращенко (Украина, 1,95 м).

Результаты чемпионата Европы — 2024 по лёгкой атлетике в Риме (Италия).

9 июня:

Прыжки в высоту. Женщины. Финал:

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,01 м.

2. Ангелина Топич (Сербия) — 1,97.

3. Ирина Геращенко (Украина) — 1,95.

Метание молота. Мужчины. Финал:

1. Войцех Новицкий (Польша) — 80,95 м (SB).

2. Халас Бенце (Венгрия) — 80,49 (SB).

3. Михаил Кохан (Украина) — 80,18

100 метров. Женщины. Финал:

1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 10,99 сек.

2. Ева Свобода (Польша) — 11,03.

3. Зайнаб Доссо (Италия) — 11,03.

800 метров. Мужчины. Финал:

1. Габриэль Туаль (Франция) — 1.44,8 сек.

2. Мохаммед Атауи (Испания) +0,35.

3. Каталин Текучану (Италия) +0,55.

ЧЕ-2024 по лёгкой атлетике в Риме завершится 12 июня.