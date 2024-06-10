Прыжковый турнир по лёгкой атлетике, Москва, 9 июня: результаты соревнований

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9 июня в столичном Парке Горького прошёл прыжковый турнир в рамках «Недели лёгкой атлетики». Соревнования входят в программу серии «Королева российского спорта» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Прыжки в высоту. Мужчины. Финал:

1. Данил Лысенко (Москва) — 2,33 м.

2. Илья Иванюк (Брянская область, Смоленская область) — 2,30.

3. Никита Курбанов (Москва) — 2,23.

Прыжки в высоту. Женщины. Финал:

1. Мария Кочанова (Санкт-Петербург) — 1,95 м.

2. Наталья Спиридонова (Москва, Псковская область) — 1,93.

3. Карина Демидик (Республика Беларусь) — 1,89.

Прыжки с шестом. Мужчины. Финал:

1. Тимур Моргунов (Челябинская область, Московская область) — 5,60 м.

2. Матвей Волков (Республика Беларусь) — 5,60.

3. Михаил Шмыков (Иркутская область) — 5,40.

Прыжки с шестом. Женщины. Финал:

1. Полина Кнороз (Москва) — 4,73 м.

2. Аксана Гатауллина (Москва) — 4,55.

3. Татьяна Калинина (Москва) — 4,55.

Ранее в рамках «Недели лёгкой атлетики» в Москве состоялся «Забег на Никольской» и «Мемориал имени братьев Знаменских».