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Прыжковый турнир по лёгкой атлетике, Москва, 9 июня: результаты соревнований

Прыжковый турнир по лёгкой атлетике, Москва, 9 июня: результаты соревнований
Даниил Лысенко
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9 июня в столичном Парке Горького прошёл прыжковый турнир в рамках «Недели лёгкой атлетики». Соревнования входят в программу серии «Королева российского спорта» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

  • Прыжки в высоту. Мужчины. Финал:

1. Данил Лысенко (Москва) — 2,33 м.
2. Илья Иванюк (Брянская область, Смоленская область) — 2,30.
3. Никита Курбанов (Москва) — 2,23.

  • Прыжки в высоту. Женщины. Финал:

1. Мария Кочанова (Санкт-Петербург) — 1,95 м.
2. Наталья Спиридонова (Москва, Псковская область) — 1,93.
3. Карина Демидик (Республика Беларусь) — 1,89.

  • Прыжки с шестом. Мужчины. Финал:

1. Тимур Моргунов (Челябинская область, Московская область) — 5,60 м.
2. Матвей Волков (Республика Беларусь) — 5,60.
3. Михаил Шмыков (Иркутская область) — 5,40.

  • Прыжки с шестом. Женщины. Финал:

1. Полина Кнороз (Москва) — 4,73 м.
2. Аксана Гатауллина (Москва) — 4,55.
3. Татьяна Калинина (Москва) — 4,55.

Ранее в рамках «Недели лёгкой атлетики» в Москве состоялся «Забег на Никольской» и «Мемориал имени братьев Знаменских».

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