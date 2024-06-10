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Не стало заслуженного мастера спорта СССР по велогонкам Михаила Колюшева

Не стало заслуженного мастера спорта СССР по велогонкам Михаила Колюшева
Михаил Колюшев
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На 82-м году ушёл из жизни заслуженный мастер спорта СССР, трековый гонщик, двукратный чемпион и бронзовый призёр чемпионатов мира в командной гонке преследования Михаил Колюшев. Об этом сообщила Федерация велосипедного спорта России.

Колюшев выступал за сборную Советского Союза в гонках на шоссе и треке. На его счету участие в летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика). Спортсмен состоял в спортивном обществе «Динамо». А впоследствии работал тренером по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк» в Московской академии велосипедного спорта.

Ранее стало известно, что олимпийский велотрек в столичном районе Крылатское будет восстановлен. Об этом на своём сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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