Российская легкоатлетка намекнула на участие в Открытом чемпионате Малайзии

Российская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова намекнула на участие в Открытом чемпионате Малайзии по лёгкой атлетике.

«Совсем скоро я поделюсь с вами новостью», — написала она в своём телеграм-канале 8 июня. А сегодня, 10 июня, сделала репост публикации с анонсом малайзийского турнира, сопроводив это смайлом с самолётом.

Открытый чемпионат Малайзии по лёгкой атлетике пройдёт с 14 по 16 июня. Соревнования значатся в календаре World Athletics. Пока неясно, кто из российских атлетов ещё собирается там участвовать. Пресс-служба турнира анонсировала участие России, Австралии, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеша и Мьянмы.

В это же время в Казани начнутся Игры БРИКС. Соревнования по лёгкой атлетике там состоятся с 15 по 16 июня.