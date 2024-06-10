Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российская легкоатлетка намекнула на участие в Открытом чемпионате Малайзии

Российская легкоатлетка намекнула на участие в Открытом чемпионате Малайзии
Аудио-версия:
Комментарии

Российская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова намекнула на участие в Открытом чемпионате Малайзии по лёгкой атлетике.

«Совсем скоро я поделюсь с вами новостью», — написала она в своём телеграм-канале 8 июня. А сегодня, 10 июня, сделала репост публикации с анонсом малайзийского турнира, сопроводив это смайлом с самолётом.

Открытый чемпионат Малайзии по лёгкой атлетике пройдёт с 14 по 16 июня. Соревнования значатся в календаре World Athletics. Пока неясно, кто из российских атлетов ещё собирается там участвовать. Пресс-служба турнира анонсировала участие России, Австралии, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеша и Мьянмы.

В это же время в Казани начнутся Игры БРИКС. Соревнования по лёгкой атлетике там состоятся с 15 по 16 июня.

Материалы по теме
Прыжковый турнир по лёгкой атлетике, Москва, 9 июня: результаты соревнований
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android