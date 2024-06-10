В ВФЛА рассказали, кто из российских атлетов поедет на Открытый чемпионат Малайзии

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, кто из российских атлетов примет участие в Открытом чемпионате Малайзии.

«На Открытый чемпионат Малайзии из россиян поедет только Наталья Спиридонова с тренером», — сказала Привалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

9 июня Спиридонова показала результат в 1,95 м на прыжковом турнире в московском Парке Горького.

Открытый чемпионат Малайзии по лёгкой атлетике пройдёт с 14 по 16 июня. Соревнования значатся в календаре World Athletics. Пресс-служба турнира анонсировала участие России, Австралии, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеша и Мьянмы. В это же время в Казани начнутся Игры БРИКС. Соревнования по лёгкой атлетике там состоятся с 15 по 16 июня.