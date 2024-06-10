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Первый вице-президент ВФЛА Привалова: все отобравшиеся россияне едут на игры БРИКС

Первый вице-президент ВФЛА Привалова: все отобравшиеся россияне едут на игры БРИКС
Ирина Привалова
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Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова рассказала о принципе формирования состава сборной России на Игры БРИКС.

«У нас есть чёткий регламент. На игры БРИКС осуществлялся отбор в Сочи на командном чемпионате России — первая тройка, а также четвёртый в качестве запасного. Могу сказать, что сейчас нет травмированных, поэтому все отобравшиеся люди едут», — сказала Привалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Ранее стало известно, что прыгунья в высоту Наталья Спиридонова примет участие в Открытом чемпионате Малайзии. Информацию подтвердили в ВФЛА. Пресс-служба турнира также анонсировала участие спортсменов из Австралии, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеша и Мьянмы.

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